Privacy, in arrivo una maximulta per Google: "Youtube spia i bambini per inviargli pubblicità mirate"

In arrivo una sanzione multimilionaria per Google. La compagnia di Mountain View è stata ritenuta colpevole di aver violato il COPPA , la legge sulla protezione della privacy online dei bambini che vieta il tracciamento e il 'targeting' commerciale per gli utenti di età inferiore ai tredici anni. Secondo quanto rivelato dal Washington Post, la sentenza della Federal Trade Commission , l'autorità statunitense a tutela dei consumatori, è arrivata dopo una serie di indagini su YouTube , la piattaforma video controllata da Google, accusata da venti studi legali e alcuni associazioni di aver spiato i bambini che visitano il sito per raccogliere i loro dati e mandare in streaming pubblicità mirate. L'esatto ammontare della multa non è ancora chiaro. La questione è ora nelle mani del dipartimento di giustizia.

Sia le istituzioni sia gli utenti stessi stanno aumentando il controllo sui giganti del web in merito a come vengono raccolte e protette le informazioni personali. A luglio Facebook è stato condannato a pagare una multa da cinque miliardi di dollari, la più grande mai comminata contro una società hitech, per la cattiva gestione dei dati in merito al caso Cambridge Analytica. All'inizio del 2019 l'app cinese TikTok è stata sanzionata per quasi sei milioni per avere raccolto informazioni di minori di tredici anni senza il consenso dei genitori. La questione coinvolge siti web, social network, applicazioni, ma anche videogiochi e altri servizi che non sono esplicitamente commercializzati per i bambini ma che attirano un gran numero di giovani utenti.