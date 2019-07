Google chiude il progetto Dragonfly, il motore di ricerca 'censurato' per la Cina

La piattaforma 'Dragonfly' doveva essere progettata per inserire in un lista nera, e non far comparire tra i risultati di ricerca, informazioni su diritti umani, democrazia, religione e proteste pacifiche. Lo scorso anno un'inchiesta del sito The Intercept aveva svelato in anteprima i dettagli del progetto, provocando le proteste interne dei dipendenti di Google e delle organizzazioni per i diritti umani. Un portavoce della società californiana ha ribadito, attraverso la testata online statunitense BuzzFeed, che il lancio di un motore di ricerca 'censurato' per la Cina non rientrava più nei piani dell'azienda già da alcuni mesi.