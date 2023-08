Prigozhin, bomba nel condizionatore dell'aereo? | Silenzio sui funerali e sulla sepoltura del capo della Wagner

E' l'ultima ipotesi, formulata dal quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, sulle cause che hanno portato allo schianto dell'aereo privato del capo della Wagner nella regione di Tver, tra Mosca e San Pietroburgo. Secondo quanto ricostruito dal giornale nell'apparecchio, sostituito per un guasto il 19 agosto, potrebbe essere stato installato un ordigno.

Tutto sarebbe dovuto a un guasto, che risale al 18 luglio, al sistema che regolava l'aria condizionata dell'aereo. In seguito al problema, si sarebbe cercato un apparecchio sostitutivo e il jet sarebbe rimasto fermo nei pressi di Mosca, nello scalo di Sheremetyevo. A quel punto si sarebbe creata l'occasione per piazzare l'ordigno nel nuovo condizionatore.

Il quotidiano russo spiega che il capo della Wagner aveva l'abitudine di cambiare i suoi programmi all'ultimo minuto, modificando la sua agenda per motivi di lavoro ma soprattutto per la sa sicurezza personale. Quel viaggio a San Pietroburgo lo avrebbe dovuto fare il 20, ma il volo era stato rinviato al 23. C'erano stati poi cambiamenti nell'orario e nella lista dei passeggeri, saliti da tre a sette. Tutto nella norma per un personaggio come Prigozhin, che era impegno in trattative con i rivali.

Desta qualche sospetto in più invece la decisione di mostrare il velivolo, un Embraer, a due candidati acquirenti, Alexandra Yulina e Sergey Klokotov, dirigenti della compagnia Rusjet, che sono saliti sull'aereo dopo aver consegnato il passaporto, prassi normale in questi casi, nell'appuntamento del 23 agosto (era stato fissato al 19, ma è stato rinviato proprio per riparare il condizionatore).