Spari all'Università di Praga, il killer si è sparato con un fucile

David Kozak, il killer che ha aperto il fuoco nel corridoio dell'Università Carlo IV di Praga, si è sparato utilizzando il suo fucile appena la polizia l'ha avvicinato.

Lo riferiscono gli agenti precisando che, dopo la strage, il 24enne ha ferito anche tre persone per strada. Kozak è inoltre sospettato di aver ucciso un uomo e sua figlia di due mesi una settimana prima della sparatoria, il 15 dicembre, in una foresta non lontana da Praga.