Praga, sparatoria all'università: gli studenti aggrappati al cornicione

Durante la sparatoria avvenuta alla Facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga, in molti sono fuggiti all'esterno dell'edificio.

Alcuni studenti, che non sono riusciti a scappare, hanno trovato rifugio sul cornicione della facciata. La foto mostra tutta la drammaticità di quei momenti quando, per evitare di essere colpiti, il gruppo di giovani ha preferito nascondersi fuori, in uno spazio esiguo, correndo il rischio di cadere e di precipitare al suolo. Il bilancio della sparatoria è di diversi morti e feriti.