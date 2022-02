Polonia, supera il limite di velocità di 81 km/h: "Il mio contachilometri è in miglia"

Multa di 2.500 zloty (oltre 550 euro) inflitta a un automobilista bielorusso di 52 anni che ha superato il limite di velocità di ben 81 km/h viaggiando a bordo di un grosso Suv sulla circonvallazione di Międzyrzec Podlaski, a Lublino, nella Polonia orientale. L'autovelox ha registrato 141 km/h, mentre la velocità consentita in quel tratto era di 60 km/h. Fermato dalla polizia stradale, l'uomo ha affermato di essere convinto di guidare nel rispetto dei limiti: il suo contachilometri indicava la velocità in... miglia.

In Polonia, le nuove normative entrate in vigore il 1° gennaio 2022 hanno visto aumentare significativamente gli importi delle multe per le infrazioni stradali, nel tentativo di aumentare la sicurezza sulle strade.