"Pigiamagate", bufera sul ministro della Giustizia del Marocco per l'intervista in déshabillé

Scoppia il pigiamagate, lo scandalo legato al ministro della Giustizia del Marocco, Abdelatif Ouahbi, finito al centro delle polemiche per aver indossato un pigiama durante un'intervista con Bbc Arabic la scorsa settimana.

Il politico era stato interpellato in diretta per parlare degli aiuti algerini in seguito al terremoto che ha colpito il suo Paese. I quotidiani locali hanno criticato la sua tenuta da casa per l'occasione, ritenendo lo stile "troppo sportivo". Il caso è diventato virale sui social e sta spopolando il #pigiamagate: secondo gli utenti il ministro avrebbe infatti rovinato la reputazione del Marocco.