Parigi, dopo il furto dei gioielli il Louvre rimarrà chiuso anche oggi

Dopo il furto è esplosa anche la polemica politica ed è ripreso il dibattito dei mesi scorsi sulla sicurezza dei musei francesi, che presentano "una grande vulnerabilità", come ha ammesso il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez. Quanto al ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, ai microfoni di France Inter ha affermato: "Penso che tutti i francesi abbiano un po' l'impressione di essere stati svaligiati. Abbiamo fallito - ha continuato - i ladri sono stati in grado di mettere un montacarichi" sulla strada, "di far salire delle persone in qualche minuto e portare via gioielli inestimabili, dando un'immagine deplorevole della Francia". Il furto - secondo Nuñez - è opera di "professionisti" dello scasso, che potrebbero essere "stranieri" e forse noti per colpi del genere. Per il ministero della Cultura, grazie all'intervento degli agenti del museo, "i malfattori sono stati messi in fuga ed hanno lasciato sul posto le loro attrezzature". I gioielli rubati, secondo gli esperti, sono difficili se non in impossibili da rivendere sul mercato e potrebbero aver agito su commissione o potrebbero essere intenzionati a venire in possesso di pietre preziose "per un'operazione di riciclaggio".