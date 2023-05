Migranti, Parigi cerca di correre ai ripari: "Darmanin non voleva ostracizzare l'Italia" | Tajani: "Compresa la gravità dell'errore"

"Continuiamo a lavorare con gli italiani - ha chiarito Véran ai microfoni di Cnews -. Con gli italiani si discute, adorano la politica, ma assumono le scelte che hanno preso e vogliono essere lasciati liberi di fare le loro scelte. Va benissimo così perché non abbiamo intenzione di fare altrimenti. L'Italia ammette molti, gran parte delle imbarcazioni e poi lavoriamo sistematicamente con gli italiani per regole di ripartizione. Quindi siamo intimamente legati dalla nostra storia, dalle sfide economiche, sociali, culturali, ma anche migratorie".

Beaune: "Nessuna lezione agli italiani"

Su una linea meno accomodante il ministro dell'Istruzione Pap Ndiaye, che a France info dice: "Parigi non deve scusarsi con l'Italia ma piuttosto riallacciare un dialogo sereno. Il Trattato del Quirinale resta una bussola". Mentre il ministro dei Trasporti Clement Beaune dichiara: "Sull'immigrazione la Francia non fa la lezione agli italiani. Abbiamo proposto più volte una cooperazione bilaterale ed europea all'Italia per risolvere questo tema. Sulle migrazioni non c'è una soluzione che non passi per la cooperazione europea".