Dieci anni fa la strage del Bataclan, la Francia si ferma

Una cerimonia di un'ora e 40 minuti, che si svolgerà sotto la direzione artistica di Thierry Reboul, direttore d'orchestra con Thomas Jolly della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Il tema sarà la musica, omaggio al "sentimento di festa" contro i quali si sono scagliati gli uomini dell'Isis. "Quando mi rivolsi in tribunale ai terroristi - ha ricordato in questi giorni François Hollande - dissi loro: 'Guardate la differenza: voi avete attaccato, avete ucciso, avete assassinato persone innocenti. Noi vi giudichiamo, ma voi avete degli avvocati, avete il diritto, avete un processo. E quindi siamo noi ad aver vinto. Voi siete individui che hanno commesso l'irreparabile, noi siamo la democrazia. Che vince, che alla fine vince sempre'".