Francia, arrestati tre presunti terroristi: "Preparavano attentato stile Bataclan"

Due uomini sono stati incriminati a Parigi per associazione a delinquere a finalità terroristica e possesso di prodotti esplosivi e poi posti in custodia cautelare. Lo ha riferito la procura nazionale antiterrorismo (Pnat), confermando le informazioni di Rtl e Le Parisien. Un terzo uomo è stato incriminato e posto sotto controllo giudiziario, sempre secondo la stessa fonte. La stampa francese riferisce che i tre volevano compiere un attentato "imitando gli attentatori suicidi del Bataclan. Il loro piano per un'azione violenta era di farsi esplodere in un luogo pubblico, per uccidere quanti più miscredenti possibile".