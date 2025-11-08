Francia, arrestate tre ragazze: avrebbero pianificato attentati a Parigi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Direzione generale per la sicurezza interna, il gruppo avrebbe preso di mira bar e sale da concerto della capitale, pur senza aver ancora scelto un obiettivo preciso. La ragazza di 19 anni, considerata la mente del progetto, era senza lavoro e aveva interrotto gli studi. Sarebbe stata identificata grazie ai contatti con un militante islamista, con il quale avrebbe discusso dell’acquisto di un fucile d’assalto Kalashnikov e della costruzione di cinture esplosive, come riportato da RTL.