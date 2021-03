Papa Francesco in Iraq, a Mosul la preghiera per le vittime della guerra

Nel terzo e ultimo giorno della sua visita in Iraq, Papa Francesco è arrivato a Mosul, dove ha guidato la preghiera di suffragio per le vittime della guerra. In precedenza il Pontefice, dopo aver lasciato Baghdad, era arrivato all'aeroporto di Erbil, dove era stato accolto dal presidente del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, e dal primo Ministro Masrour Barzani. Quindi il trasferimento in elicottero a Mosul.