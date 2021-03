Continua la visita del Papa in Iraq, oggi a Najaf, Ur e Nassiriya

Continua la visita di Papa Francesco in Iraq. Lasciata Baghdad, Bergoglio è volato nel sud del Paese: prima tappa Najaf, per un incontro con l'Ayatollah Sistani. Poi via Nassiriya sarà a Ur dei Caldei, per pregare coi rappresentanti delle altre religioni. Nel pomeriggio ritorno a Baghdad per la messa in rito caldeo, prima volta per un Pontefice.