Papa Francesco in Iraq, il Santo Padre partito per Baghdad

Papa Francesco è in volo alla volta di Baghdad . L'aereo, un Airbus A330 , è decollato alle 7:45 dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Durante i quattro giorni di soggiorno in Iraq, saranno sette in totale i discorsi pronunciati da Bergoglio. Il suo rientro in Italia è previsto per lunedì 8 marzo, in tarda mattinata, all'aeroporto militare di Roma Ciampino .

Il Pontefice si è imbarcato salendo sulla scaletta dell'aereo con il consueto borsone nero e con la mascherina bianca sul volto. L'arrivo è previsto per le ore 14:00 locali (le 12 in Italia). Nel lasciare Casa Santa Marta, poco prima delle ore 7, il Santo Padre si è intrattenuto per alcuni momenti con circa 12 persone accolte dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, rifugiatesi in anni recenti in Italia dall'Iraq.

Il Papa a Mattarella: "In Iraq come pellegrino di pace" In un telegramma inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il pontefice ha detto: "Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi e' gradito rivolgere a lei, signor presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici di serenità e prosperità per il caro popolo italiano".