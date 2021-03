Papa in Iraq: chi ha meno è messo da parte, disuguaglianza inaccettabile

Ansa

"Spesso, chi ha più mezzi può acquisire più conoscenze e avere più opportunità, mentre chi ha meno viene messo da parte. E' una disuguaglianza inaccettabile, che oggi si è dilatata". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'omelia della messa in rito caldeo nella cattedrale San Giuseppe di Baghdad, in Iraq. Per il mondo, chi ha di meno è scartato e chi ha di più è privilegiato, mentre per Dio gli ultimi sono i privilegiati", ha aggiunto.