Palloni aerostatici, l'ultima arma degli Usa contro i missili ipersonici di Cina e Russia

I vantaggi dei palloni aerostatici

- Questi dispositivi - che volano tra i 60mila e i 90mila piedi, ossia tra i 18 e 27 chilometri d'altitudine - verrebbero quindi aggiunti alla già ampia rete di sorveglianza della Difesa americana e potrebbero essere usati per individuare i missili ipersonici.

"Le piattaforme ad alta o altissima quota hanno molti vantaggi per la loro resistenza sulla stazione, manovrabilità e anche flessibilità per carichi multipli", ha spiegato a Politico Tom Karako, ricercatore per il Programma di sicurezza internazionale e direttore del Progetto di difesa missilistica al Centro per gli studi strategici e internazionali, che si occupa di analisi politiche, economiche e di sicurezza internazionale.

I soldi spesi dagli Usa

- Secondo Politico, negli ultimi due anni il Pentagono ha speso circa 3,8 milioni di dollari in progetti di palloni ad alta quota. Non solo: prevede di spendere altri 27,1 milioni di dollari per continuare a lavorare su molteplici sforzi, secondo i documenti di bilancio.

I missili ipersonici russi

Kinzhal

Zircon

- L'utilizzo di armi ipersoniche in contesti di guerra è più che mai attuale. Proprio nel corso dell'invasione in Ucraina, Mosca ha impiegato i due nuovi missili. Il primo è in dotazione all'aviazione, il secondo alla Marina. Dotati di altissima precisione, velocità e silenziosità, questi razzi di ultimissima generazione sono in grado di colpire un bersaglio senza essere intercettati e neutralizzati dalla contraerea e dalla difesa missilistica nemica. A meno che, appunto, lo possano fare i nuovi palloni aerostatici.