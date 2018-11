Su Twitter Hussain Rizvi mette in dubbio la condotta dei giudici: “Se Asia viene giudicata non colpevole nonostante la sua confessione pubblica, effettuata persino in tribunale, e assolta dopo nove anni, questo pone un grande punto interrogativo sulla decisione (della Corte Suprema ndr). – afferma - Significa che c’è qualcosa di marcio nella giustizia o c’è un terzo soggetto che prende le decisioni al suo posto”.





If Asia is found not guilty despite her confession in public and before trial court and acquitted after 9 years, it can put a big question mark on the decision. It means there is something rotten in judicial procedure or there is some third umpire making decisions