Assoluzione Asia Bibi, in Pakistan esplode la protesta "islamica"

Imponenti manifestazioni di protesta sono esplose in tutto il Pakistan dopo la sentenza della Corte suprema che ha assolto Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia. Il partito Tlp che rappresenta i musulmani sunniti, come esplicitamente richiesto dal suo leader Khadim Rizvi, ha promosso le proteste con il supporto di altri partiti di ispirazione islamica.