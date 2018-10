Pakistan, Asia Bibi scarcerata e trasferita in un luogo sicuro

Asia Bibi, scagionata dall'accusa di blasfemia dalla Corte Suprema pachistana, è stata scarcerata e trasferita in una località sconosciuta per ragioni di sicurezza in attesa di lasciare il Paese. A renderlo noto è il suo avvocato. Alla notizia della sentenza di assoluzione della donna, il partito Tlp (Tehreek Labbaik Pakistan), che rappresenta i musulmani sunniti, ha organizzato una serie di manifestazioni di protesta.