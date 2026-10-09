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Nobel per la Pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay

L'annuncio del Comitato norvegese nel 125° anniversario del riconoscimento

09 Ott 2026 - 11:08
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© Ansa

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Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem "Navi" Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il Comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento.

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