Questa volta il posto di segretario generale toccherebbe all’America Latina. Infantino è svizzero, dunque europeo come l’attuale leader Guterres, e sarebbe molto inusuale per un continente avere due mandati consecutivi. Dunque, anche in questo campo, ci sarebbe la possibilità di creare un altro precedente storico. Anche se, andando indietro nel tempo, una cosa simile era già successa con l’Africa tra Ghali e Annan, ma proprio perché gli Usa avevano impedito la conferma dell’egiziano. Va precisato, comunque, che il capo dell’Onu poi deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza, dove Trump dovrebbe convincere Cina e Russia ad assecondarlo.