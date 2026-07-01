Onu: "I soldi sono finiti, attendiamo le donazioni per sopravvivere"

L'Onu esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per "sopravvivere" oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. "Anche con il bilancio ordinario, stiamo operando con pochissime risorse finanziarie. Non abbiamo liquidità oltre agosto e settembre. I soldi sono finiti. Attendiamo le donazioni per poter sopravvivere oltre settembre. Quindi, in ogni caso, è molto probabile che chiuderemo l'anno a zero, il che significa sopravvivere a stento con un bilancio ridotto", ha affermato Ramanathan durante una conferenza stampa.