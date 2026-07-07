Caso Balogun, eurodeputati chiedono di indagare sul Presidente Fifa Gianni Infantino

In particolare, si cerca di fare leva su alcuni articoli dello Statuto Fifa e del Codice Etico. L'articolo 4 comma 2 dello Statuto definisce il principio secondo cui "La Fifa rimane neutrale in materia di politica e religione" e l'articolo 15 del Codice Etico stabilisce che tutti i dirigenti calcistici devono rimanere politicamente neutrali e prevede sanzioni severe per le violazioni. Inoltre, l'articolo 16 del Codice determina che i dirigenti calcistici hanno un dovere fiduciario nei confronti della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club e che una violazione del dovere fiduciario si verifica quando qualcuno che ricopre una posizione di responsabilità o di fiducia agisce in modo pregiudizievole per gli interessi della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club o è suscettibile di danneggiarne la reputazione. "Le associazioni affiliate hanno un ruolo importante da svolgere nel garantire che le regole siano rispettate e che coloro che le violano siano chiamati a risponderne" si legge nella lettera degli eurodeputati.