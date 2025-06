Onu, 122 milioni di sfollati "forzati" nel mondo: costretti alla fuga dalle guerre

Circa il 67% degli sfollati sceglie come luogo di rifugio un Paese limitrofo. Secondo il rapporto, è l’Iran lo Stato che ospita il numero più alto di persone, con 3,8 milioni, in prevalenza afghani. Al secondo posto la Turchia, con 3,1 milioni di rifugiati principalmente siriani, seguito dalla Colombia con 2,8 milioni di sfollati, in maggioranza venezuelani. Il rapporto sottolinea anche che in proporzione al numero di abitanti spicca il Libano, con un rifugiato su otto dei suoi abitanti. Inoltre il 73% dei rifugiati opta per Paesi a basso o medio reddito. Per esempio, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Sudan e Uganda pur avendo il 9% della popolazione internazionale e lo 0,6% del prodotto interno globale accolgono il 19% degli sfollati.