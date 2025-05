Migranti, 83 milioni di sfollati interni nel mondo: è record

Secondo un rapporto annuale, i conflitti in Sudan e Gaza, nonché le calamità naturali, hanno spinto il numero di sfollati interni a un nuovo record di 83,4 milioni entro la fine del 2024. Secondo il Centro di monitoraggio degli spostamenti interni e il Consiglio norvegese per i rifugiati, si legge nel loro studio congiunto pubblicato a Ginevra, negli ultimi sei anni il numero di sfollati è aumentato del 50%. Questa cifra di 83,4 milioni, equivalente alla popolazione della Germania, è da confrontare ai 75,9 milioni di sfollati interni in tutto il mondo alla fine del 2023.