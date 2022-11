Ong, l'ambasciatore tedesco: "Salvano vite, meritano il nostro appoggio"

Le Ong "meritano la nostra riconoscenza e il nostro appoggio".

E' quanto scrive su Twitter l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Ebling, mentre cresce la polemica sui migranti soccorsi in mare dalle navi delle organizzazioni non governative. "Nel 2022 - chiarisce Ebling - sono già oltre 1.300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati dalle Ong".