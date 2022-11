Migranti, Italia e tre Paesi del Mediterraneo: "Delusi dai ricollocamenti" | Francia: "Da Meloni metodi inaccettabili"

In una dichiarazione congiunta Italia, Malta, Cipro e Grecia , i Paesi di primo ingresso in Europa nel Mediterraneo, definiscono "increscioso e deludente" il mancato rispetto degli accordi sui ricollocamenti . "Purtroppo il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari ", si legge nella nota. Il meccanismo, aggiungono, si è dimostrato "lento" per alleviare la pressione sui Paesi "di prima linea". Intanto la Francia critica ancora l'Italia: "Da Giorgia Meloni metodi inaccettabili".

"Le Ong rispettino le leggi internazionali" - Italia, Malta, Cipro e Grecia invitano le Ong a "rispettare" la "cornice giuridica internazionale sulle operazioni di search and rescue". "Ogni Stato - si legge in una nota congiunta - deve effettivamente esercitare la giurisdizione e il controllo sulle navi battenti la propria bandiera". I quattro Paesi, inoltre, ritengono "urgente e necessaria" una discussione sul coordinamento delle Ong nel rispetto delle convenzioni internazionali". "Tutti gli Stati di bandiera si assumano le loro responsabilità in conformità con i loro obblighi internazionali", conclude la nota invitando l'Ue ad adottare le misure per avviare la discussione.

Ministro francese: "Da Meloni metodi inaccettabili" - Secondo la Francia, la crisi dei migranti "è una fortissima delusione, l'Italia non rispetta né il diritto internazionale né il diritto marittimo". È quanto afferma il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, aggiungendo che il comunicato "in cui Giorgia Meloni afferma, parlando a nome nostro, che spetta alla Francia accogliere i migranti, è in totale contraddizione con quello che ci eravamo detti. Questi metodi sono inaccettabili".

Al G20 di Bali possibile incontro informale Meloni-Macron - Sull'asse Palazzo Chigi-Farnesina-Colle si lavora intanto cercando di ricucire lo strappo diplomatico. L'obiettivo è arrivare a un chiarimento faccia a faccia fra Meloni e Macron nei prossimi giorni al G20 di Bali. Un incontro informale più che un vero bilaterale sembra la soluzione più probabile al momento. "Nei corridoi ci si incontra e si parla", nota un ministro, senza voler enfatizzare l'ipotetico appuntamento di Bali. In partenza domenica per l'Indonesia, come alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, Meloni userà anche il vertice indonesiano come occasione per conoscere, e farsi conoscere, dai leader mondiali.

Ue lavora a un vertice dei ministri a fine novembre - Intanto Bruxelles fa sapere come il dossier migranti sia prioritario per l'Ue, che, dopo lo scontro tra Italia e Francia sui ricollocamenti, sta lavorando a un vertice ad hoc, con l'idea di riunire i ministri dell'Interno europei e non solo i tecnici. La riunione potrebbe tenersi negli ultimi giorni di novembre e dovrà essere convocata dalla presidenza ceca del Consiglio europeo. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana.