Stando ai primi elementi dell'inchiesta, il giovane ceceno voleva colpire lo stadio Geoffroy-Guichard, dove sono in programma diversi incontri di calcio per Parigi 2024. Il quotidiano Le Parisien, citando un comunicato del ministero dell'Interno, afferma che il presunto terrorista “avrebbe voluto aggredire gli spettatori, ma anche la polizia e morire da martire”. Il ceceno, che aveva già fatto alcune ricognizioni sul posto, è stato arrestato in casa sua e dal 26 agosto è ufficialmente indagato in detenzione provvisoria. La tv BFM precisa che l'accusato nega tutto, ammettendo soltanto di aver avuto qualche "conversazione" sul tema attraverso la messaggistica criptata di alcune applicazioni. In casa, gli inquirenti hanno trovato una foto dello stadio su un computer e alcuni video, sempre dell'impianto di Saint-Etienne, sul cellulare del ceceno.