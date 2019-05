Gli schermi dei bancomat per trovare i bambini scomparsi . La polizia olandese ha dato il via all'operazione, finora inedita, cominciando con l'utilizzare 300 sportelli automatici di banche , che hanno dato la loro disponibilità, per diffondere attraverso i loro apparecchi le fotografie dei piccoli di cui si sono perse le tracce.

Ricerca capillare - Aumentando la visibilità dei bambini spariti, si spera di incrementare anche le chance per ritrovarli. L'iniziativa è stata gestita dall'organizzazione olandese Vermist Kind Alert e dalla rete internazionale Amber Alert, entrambe specializzate in sistemi di allerta attive proprio nella ricerca dell'aiuto della gente per ritrovare bambini rapiti o scomparsi.



Raggio da allargare - Finora vengono utilizzati sportelli di aeroporti, centri commerciali e luoghi turistici. I promotori si augurano che altre banche diano la loro disponibilità per allargare ulteriormente il raggio di azione. Sui display viene anche mostrato il video della campagna pubblicitaria che invita i cittadini a iscriversi alle due organizzazioni, in modo da ricevere sullo smartphone gli avvisi di bambini scomparsi.