I parenti di Johan e Mathilda hanno fatto sapere di "non riuscire a comprendere" la ragione del duplice omicidio. "Speriamo che tutti capiscano quanto siamo profondamente colpiti dai tragici eventi", hanno affermato familiari e amici attraverso un comunicato. "Il sostegno e la solidarietà che abbiamo ricevuto ci fanno bene e ci scaldano il cuore", hanno concluso.