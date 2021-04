Ocean Viking: gommone con 130 migranti naufraga davanti alla Libia

ansa

Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano morti annegati, nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone erano a bordo dell'imbarcazione che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli. Tredici cadaveri sono stati finora avvistati in mare ma non è stato possibile recuperarli.