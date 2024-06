Guerra in Ucraina: ecco perché sono falliti i negoziati con la Russia nel 2022

È stato finora l’unico tentativo noto dei funzionari ucraini e russi di impegnarsi in colloqui di pace diretti. Tra i punti cardine dell'intesa, in larga parte stipulata nel corso dei negoziati a Istanbul del marzo di quell'anno, l'Ucraina doveva diventare uno Stato permanentemente neutrale e non aderire a blocchi militari come la Nato. I file erano stati già resi noti dal Wall Street Journal che, nel marzo scorso, ne aveva pubblicato una bozza. I documenti sono stati forniti da fonti ucraine, russe ed europee e confermati come autentici dai partecipanti ai colloqui e da altre persone a loro vicine. Alcuni aspetti di questi documenti sono emersi, ma la maggior parte del materiale non è stato precedentemente divulgato.