Oms proroga negoziati su intesa per prevenire le pandemie

I negoziati su un accordo per prevenire e combattere le pandemie sono stati prorogati per un massimo di un anno, al fine di superare le divergenze e salvaguardare i risultati ottenuti. Lo hanno deciso a Ginevra i Paesi membri dell'Oms. I Paesi membri hanno inoltre adottato emendamenti al Regolamento sanitario internazionale, un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica, per introdurre il concetto di "emergenza pandemica e maggiore solidarietà ed equità".