Norvegia, Greenpeace blocca petroliera russa: "Finanzia la guerra di Putin"

Marine Le Pen ammette la sconfitta ma non molla

Macron e Brigitte, abbracci e baci per festeggiare la vittoria

A Parigi la protesta contro la rielezione di Macron scende in piazza

Cina, cresce la paura per il Covid: code per fare i test e supermarket affollati

Nell'esercito ucraino come volontario, si teme per un ex calciatore italiano

Gli ambientalisti chiedono al governo norvegese di vietare l'importazione di combustibili fossili russi e chiedono che Esso annulli i suoi contratti per l'acquisto di combustibili fossili dalla Russia in questo periodo di guerra in Ucraina.

“Il petrolio non è solo all'origine della crisi climatica, ma anche di guerre e conflitti, - ha spiegato Frode Pleym, capo di Greenpeace Norvegia. - Sono scioccato dal fatto che la Norvegia operi come porto franco per il petrolio russo, che sappiamo finanzia la guerra di Putin. Durante questi due mesi di guerra d'aggressione russa, abbiamo visto immagini orribili e conosciamo l'inimmaginabile sofferenza della popolazione civile innocente dell'Ucraina. Il fatto che il nostro governo consenta ancora l'importazione di combustibili fossili russi nella situazione attuale è insondabile".

Leggi Anche Greenpeace contro gli squilibri naturali per evitare nuove pandemie

L'Ust Luga trasporta 95.000 tonnellate di cherosene per jet, per un valore di mercato di 116 milioni di dollari. La nave cisterna è gestita da Novatek, il secondo produttore russo di gas naturale. Il maggiore azionista di Novatek è l'oligarca Leonid Mikhelson, che ha stretti legami con Vladimir Putin. Un terzo del reddito da esportazione della Russia deriva dal petrolio e l'Europa acquista quasi i tre quarti di quel petrolio, ricorda Greenpeace.

Ti potrebbe interessare anche: