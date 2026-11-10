Norvegia, paura per il figlio della regina: uomo irrompe in casa e lo aggredisce

Momenti di terrore nella notte di venerdì 6 novembre nella tenuta reale di Skaugum, in Norvegia, dove risiede Marius Borg Høiby, 29 anni, figlio della regina consorte Mette-Marit, agli arresti domiciliari per stupro. Stando quanto riferito dal quotidiano norvegese Se og Hør, poco dopo la mezzanotte un uomo - la cui identità non è stata resa nota - avrebbe raggiunto l'abitazione del giovane e iniziato a colpire ripetutamente la porta, arrivando anche a prenderla a calci. Quando Høiby ha aperto, l'intruso lo avrebbe spinto, intrufolandosi all'interno della casa. Il giovane sarebbe comunque riuscito ad allontanare l'aggressore, prima di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia è giunta sul posto in circa un minuto, e ha arrestato l'uomo. Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano, è stato successivamente rimesso in libertà. Ignoti i motivi del suo gesto.