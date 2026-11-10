Norvegia, paura per il figlio della regina: uomo irrompe in casa e lo aggredisce
Il primogenito di Mette-Marit, che si trova agli arresti domiciliari dopo la condanna in primo grado per stupro, ha respinto l'intruso prima dell'arrivo della polizia. L'uomo è stato arrestato e poi rilasciato
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Momenti di terrore nella notte di venerdì 6 novembre nella tenuta reale di Skaugum, in Norvegia, dove risiede Marius Borg Høiby, 29 anni, figlio della regina consorte Mette-Marit, agli arresti domiciliari per stupro. Stando quanto riferito dal quotidiano norvegese Se og Hør, poco dopo la mezzanotte un uomo - la cui identità non è stata resa nota - avrebbe raggiunto l'abitazione del giovane e iniziato a colpire ripetutamente la porta, arrivando anche a prenderla a calci. Quando Høiby ha aperto, l'intruso lo avrebbe spinto, intrufolandosi all'interno della casa. Il giovane sarebbe comunque riuscito ad allontanare l'aggressore, prima di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia è giunta sul posto in circa un minuto, e ha arrestato l'uomo. Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano, è stato successivamente rimesso in libertà. Ignoti i motivi del suo gesto.
La conferma della polizia
La notizia è stata rilanciata dalla rivista americana People. "Confermiamo di aver arrestato una persona nei pressi dell'abitazione di Høiby venerdì 6 novembre", ha dichiarato il Servizio di sicurezza della polizia norvegese all'emittente norvegese Nrk. "Oltre a ciò, non abbiamo altri commenti da rilasciare", ha continuato. Secondo Nrk, la casa di Høiby si trova al di fuori della zona coperta dalla squadra che si occupa della sicurezza della famiglia reale.
Il difensore di Høiby: "Situazione spiacevole"
L'avvocato difensore di Høiby, Alexander Greaker, ha dichiarato a Se og Hør: "È ovviamente una situazione molto seria e spiacevole ricevere 'visite' in casa propria. La casa dovrebbe essere un luogo in cui ci si dovrebbe sentire al sicuro e, nella situazione in cui si trova Marius, è facile capire che l'abbia vissuta come un'esperienza molto spiacevole e pericolosa".
La condanna per stupro e gli arresti domiciliari
Høiby era stato condannato nell'estate 2026 in primo grado per due casi di stupro e violenze domestiche su un'ex fidanzata. Il 29enne ha fatto ricorso in Appello. In attesa del nuovo procedimento penale, al figlio della regina consorte di Norvegia è stato concesso - dopo un mese di detenzione - di vivere nella sua casa indossando un braccialetto elettronico. Una delle motivazioni che hanno influito sulla richiesta di detenzione alternativa è la salute cagionevole di Mette-Marit, in fase di convalescenza dopo un trapianto polmonare. Secondo quanto riportato da Nrk, la Corte d'Appello dovrebbe iniziare a esaminare il ricorso di Høiby nel febbraio 2027.