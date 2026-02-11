Cambia nome al suo Hotspot wifi e lo chiama "terrorista", scatta l'allarme sull'aereo
Lo scherzo di un ragazzino ha fatto alzare in volo due caccia israeliani che hanno scortato il velivolo fino a terra. I controlli si sono conclusi dopo diverse ore
Momenti di panico domenica 8 febbraio su un volo decollato dall'Inghilterra e diretto a Tel Aviv, in Israele. Il personale di bordo ha temuto per una reale minaccia terroristica salvo poi scoprire che si trattava "solo" di uno scherzo di uno dei passeggeri: un ragazzino che avrebbe cambiato il nome al suo Hotspot wifi del cellulare in "Terrorista".
Secondo i media locali pare volesse fare uno scherzo ai genitori ma una coppia di passeggeri ha letto il nome sul telefono del ragazzo e ha subito allertato il personale di bordo. Da qui è scattata l'emergenza che ha portato le autorità israeliane a decidere di far alzare in volo due caccia dell’aviazione militare. L'aereo, con 220 passeggeri a bordo, è stato così scortato fino a terra e fatto atterrare in una zona isolata dell’aeroporto Ben-Gurion.
Dopo ore di controlli approfonditi sul velivolo, sui passeggeri e sui loro bagagli, che hanno dato esito negativo, l'allarme è fortunatamente rientrato. Tirato un sospiro di sollievo si è poi scoperto che tutto aveva avuto origine dalla modifica del nome wifi dell'Hotspot di uno dei passeggeri. Un "brutto scherzo" come lo ha definito l’Autorità aeroportuale israeliana.
Il traffico aereo, dopo una sospensione, è stato ripristinato ma non è escluso che per il ragazzino possano esserci delle conseguenze dovute al falso allarme e al blocco delle operazioni di volo.