New York, uomo con un coltello sui cavi del ponte di Brooklyn: ucciso dalla polizia

Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincerlo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.