New York, la donna uccisa accoltellata a Times Square era vicepresidente di Bank of America

"Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla tragica perdita della nostra collega", ha dichiarato la banca, che non ha risposto immediatamente alle domande sui dettagli del lavoro svolto da Pacenti presso l'istituto. La donna aveva conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Fordham Law School, laureandosi nel 2021 insieme al marito, Frank Pacenti, secondo quanto riferito dall'ateneo.