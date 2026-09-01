New York, la donna uccisa accoltellata a Times Square era vicepresidente di Bank of America
Una donna ha accoltellato due persone uccidendone una, ed è stata a sua volta uccisa dalla polizia costretta a spararle dopo che si era rifiutata di deporre le due armi da taglio che aveva tra le mani.
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Tutto è successo nell'arco di pochi secondi. Pamela Cisneros ha prima accoltellato un uomo di 68 anni mentre usciva dalla metropolitana insieme alla moglie, poi 20 secondi dopo ha colpito con i suoi due coltelli una seconda vittima allo stomaco. Quest'ultima, la 32enne vicepresidente di Bank of America Erin Piacetti, è deceduta poco dopo in ospedale, mentre il 68enne resta ricoverato in condizioni stabili.
"Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla tragica perdita della nostra collega", ha dichiarato la banca, che non ha risposto immediatamente alle domande sui dettagli del lavoro svolto da Pacenti presso l'istituto. La donna aveva conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Fordham Law School, laureandosi nel 2021 insieme al marito, Frank Pacenti, secondo quanto riferito dall'ateneo.