New York, il mistero degli uomini che entrano ed escono dai tombini

E' poi emerso che il 5 maggio un episodio simile era avvenuto nel Queens, intorno alle due di notte, quando tre persone erano state viste entrare in un tombino nel quartiere di Astoria. Indossavano stivali da pesca fino alla coscia e avevano in mano delle torce elettriche. Un residente della zona ha raccontato a Nbc News: "Tre sconosciuti che camminavano in giro con strani abiti hanno aperto il tombino e sono scesi, come nei cartoni animati delle Tartarughe Ninja. Li guardavo e loro guardavano me, ho capito che stavano tramando qualcosa. Poi sono entrati lì dentro, hanno chiuso il coperchio, come se non fossero mai stati lì".