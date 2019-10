New York, scoppia un incendio: due ragazzi salvano la metanfetamina e lasciano morire la nonna

In caso di incendio, i Vigili del Fuoco raccomandano di non perdere la calma e di portare con sé solo lo stretto indispensabile. Nello Stato di New York , due fratelli di 21 e 33 anni, dopo aver visto le fiamme invadere la loro abitazione, hanno pensato bene di mettere in salvo l'attrezzatura per cucinare metanfetamina, lasciando morire Gladys Willow, la nonna 82enne rimasta intrappolata in casa. I "fratelli Breaking Bad", come li ha ribattezzati la stampa inglese, sono ora accusati di omicidio colposo.