Indonesia, polizia brucia 800 kg di marijuana e metanfetamine

In Indonesia la polizia ha bruciato una montagna di 800 chilogrammi di marijuana. E' stato scelto un modo spettacolare per distruggere la droga sequestrata quest'anno nella provincia di Aceh, nel nordovest del Paese a maggioranza musulmana. Sono andati in fumo, oltre alla marijuana, anche 19 chilogrammi di metanfetamine. Cinque sospetti arrestati per droga, vestiti in uniformi arancioni, sono stati costretti ad assistere alla scena.