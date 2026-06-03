New York, il mistero degli uomini che entrano ed escono dai tombini
Si cambiano i vestiti vicino alle auto parcheggiate e spariscono: gli episodi sono stati documentati dai filmati di alcune videocamere di sorveglianza
Un mistero a New York: da settimane, durante la notte, alcuni uomini entrano ed escono dai tombini. Si cambiano i vestiti vicino alle auto parcheggiate e spariscono: gli episodi sono stati documentati dai filmati di alcune videocamere di sorveglianza. Poi i video hanno iniziato a girare sui social e sul caso è intervenuta la polizia, che però non ha ancora trovato una spiegazione. Per capire se si tratti di episodi goliardici o se dietro ci sia un movente criminale, il New York City Police Department ha inviato l’Unità Servizi di Emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite, ma non ha trovato niente. Ha fatto dei sopralluoghi anche il Dipartimento per la Protezione Ambientale: non è emerso alcun danno alle infrastrutture. E non ci sono stati arresti né persone ferite. Il caso rimane un mistero.
Le prime segnalazioni
Tre i casi documentati da inizio maggio a oggi. Giovedì 28 maggio, poco dopo le 23, è arrivata la prima segnalazione: un testimone ha riferito di aver visto otto persone togliere il coperchio di un tombino a Brooklyn, per poi calarsi giù. Circa tre ore dopo, verso le due del mattino, il gruppo è riemerso: gli otto si sono cambiati i vestiti vicino alle macchine per poi andarsene. L'episodio è stato ripreso in un video diffuso dalla polizia.
La stessa notte, si è verificato un altro episodio anche a Williamsburg: sette persone sono state viste entrare in un pozzetto per poi riapparire più di due ore e mezza dopo. L'ultimo ha richiuso il coperchio dietro di sé, poi sono saliti in macchina e se ne sono andati. Alcuni indossavano torce frontali e avevano pale e altri attrezzi.
Il testimone
E' poi emerso che il 5 maggio un episodio simile era avvenuto nel Queens, intorno alle due di notte, quando tre persone erano state viste entrare in un tombino nel quartiere di Astoria. Indossavano stivali da pesca fino alla coscia e avevano in mano delle torce elettriche. Un residente della zona ha raccontato a Nbc News: "Tre sconosciuti che camminavano in giro con strani abiti hanno aperto il tombino e sono scesi, come nei cartoni animati delle Tartarughe Ninja. Li guardavo e loro guardavano me, ho capito che stavano tramando qualcosa. Poi sono entrati lì dentro, hanno chiuso il coperchio, come se non fossero mai stati lì".
L'ipotesi degli investigatori
Le indagini non hanno ancora stabilito se i tre episodi siano collegati tra loro. Secondo gli investigatori, gli uomini potrebbero perlustrare le fognature in cerca di oggetti di valore finiti nelle acque reflue: finora questa è l'unica ipotesi, riferita alla Nbc da un funzionario della polizia. Entrare nel sistema fognario, a prescindere da altre attività illecite, è un reato.