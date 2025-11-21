Una donna per la prima volta diventa vescovo luterano della Chiesa di New York

Foster, 57 anni, è nota anche come il pastore che ha dato nuova vita alle parrocchie in difficoltà soprattutto stabilendo un legame con la comunità. Nella sua nuova posizione, intende dialogare con i pastori del sinodo, sia nella città di New York sia in altre sei contee circostanti. "Lo scopo - ha sottolineato - è di dimostrare che non siamo città-centrici, siamo presenti nella comunità con i nostri pastori, con tutta la nostra gente per costruire, ricostruire o rafforzare relazioni, in modo da avere l'intero sinodo, parola latina che significa 'stesso percorso', che appunto percorre assieme lo stesso percorso".