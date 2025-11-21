Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
rivoluzione

Una donna per la prima volta diventa vescovo luterano della Chiesa di New York

Si tratta della 57enne lesbica Katrina Foster: "Un fatto storico"

21 Nov 2025 - 17:21
© X

© X

Per la prima volta una donna diventa vescovo luterano di New York. Si tratta di Katrina Foster, 57 anni, che rappresenta anche la prima lesbica a ricoprire quella posizione. Il reverendo, che ha anche un titolo accademico avanzato in teologia, sarà responsabile di circa 160 congregazioni luterane dentro e intorno la città di New York con il titolo di "bishop of the Metropolitan New York Synod of the Evangelical Lutheran Church in America", come scrive il New York Times, l'equivalente luterano di una diocesi.

"Un fatto storico"

 "L'essere lesbica non è così interessante - ha detto ironizzando - avere un'insegna lampeggiante tipo, 'guarda quella lesbica' non è così interessante. Ma essere la prima donna a servire come vescovo luterano di New York e la prima a essere nominata durante una funzione con il reverendo Yehiel Curry, a capo della chiesa luterana d'America, la prima persona di colore a ricoprire la posizione?'. Queste due cose sono davvero storiche". La cerimonia di insediamento si terrà il 22 novembre nella cattedrale di St. John the Divine.

Rimettere al centro il dialogo e creare un legame con la comunità

 Foster, 57 anni, è nota anche come il pastore che ha dato nuova vita alle parrocchie in difficoltà soprattutto stabilendo un legame con la comunità. Nella sua nuova posizione, intende dialogare con i pastori del sinodo, sia nella città di New York sia in altre sei contee circostanti. "Lo scopo - ha sottolineato - è di dimostrare che non siamo città-centrici, siamo presenti nella comunità con i nostri pastori, con tutta la nostra gente per costruire, ricostruire o rafforzare relazioni, in modo da avere l'intero sinodo, parola latina che significa 'stesso percorso', che appunto percorre assieme lo stesso percorso".

Ti potrebbe interessare

new york
vescovo
chiesa protestante

Sullo stesso tema