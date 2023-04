Operazione dell'Fbi a New York, nel mirino una stazione di polizia cinese segreta: 2 arresti

Lu Jianwang e Chen Jinping sono stati accusati di aver cospirato per agire come agenti del governo di Pechino

Il ministero della sicurezza pubblica di Pechino "ha ripetutamente violato la nostra sovranità nazionale anche aprendo e gestendo una stazione di polizia", ha affermato il procuratore Breon Peace. I due sono stati accusati di aver cospirato per agire come agenti del governo cinese. Anche Roma indaga su "stazioni segrete" della polizia di Pechino sul suolo italiano .

"Fino ad alcuni mesi fa, l'intero piano" di un edificio a New York "ha ospitato una non dichiarata stazione della polizia nazionale cinese. Ora immaginate se il New York Police Department aprisse una stazione segreta a Pechino. Sarebbe inimmaginabile", ha aggiunto il procuratore, sottolineando che la stazione forniva anche alcuni servizi governativi, ad esempio "aiutare i cittadini cinesi a rinnovare la propria patente. Per fare questo la legge richiede che ci si identifichi come agenti di un governo straniero. Ma questo non è accaduto".

Il procuratore ha poi precisato che la stazione di polizia aveva anche altri usi in diverse occasioni, come il localizzare "un attivista pro-democrazia di discendenza cinese che vive in California. In altre parole, la polizia cinese usava la stazione per rintracciare un residente americano sul suolo americano". I due arrestati, ha osservato ancora Peace, "hanno distrutto le prove delle loro comunicazioni con la polizia cinese quando hanno saputo dell'indagine dell'Fbi".