New York: condannato per stupro, scagionato dopo 47 anni grazie al Dna

L'accusa di violenza

Leonard Mack era stato arrestato perché la sua figura corrispondeva alla descrizione dell'uomo responsabile dell'aggressione di due studentesse delle scuole superiori il 22 maggio 1975: un giovane di colore con un orecchino e un cappello. L'assalitore avrebbe legato e imbavagliato le due ragazze di Greenburgh, New York, per poi violentare una di loro. Nonostante il veterano di guerra avesse presentato testimoni che comprovassero il suo alibi al processo, fu ritenuto colpevole per stupro e possesso illecito di armi da fuoco. "Oggi è passato molto tempo, ho perso sette anni e mezzo della mia vita in prigione per un crimine che non ho commesso", ha detto l'uomo. Ora è finalmente stata fatta giustizia e Mack sarà libero di vivere serenamente con sua moglie nella loro nuova casa in South Carolina.