Strage in Oklahoma: il 39enne che ha ucciso sei persone era stato in carcere per stupro

Secondo le prime ricostruzioni, l'omicida avrebbe sparato più volte alla testa delle vittime con una pistola 9mm all'interno della sua proprietà, per poi spostare i corpi in una zona boschiva nei pressi della casa. L'uomo, dopo aver trasportato i cadaveri, si è suicidato, con la polizia che ha rinvenuto il cadavere a circa un centinaio di metri dagli altri.

Proprio l'improvvisa scomparsa di Ivy e Brittany aveva allertato le autorità che avevano subito iniziato le ricerche. Le due giovani erano state viste assieme a McFadden, facendo immediatamente preoccupare le forze dell'ordine, già a conoscenza del passato dell'uomo. L'omicida aveva infatti dei precedenti per stupro , per cui era stato condannato a 20 anni di carcere nel 2003, dopo aver aggredito una diciassettenne.

Il rilascio e le nuove accuse

L'uomo era però uscito dopo poco più di 16 anni per buona condotta, venendo però nuovamente arrestato dopo alcuni mesi con l'accusa di adescamento e possesso di materiale pedo pornografico. McFadden, lasciato libero in attesa del processo, sarebbe dovuto comparire in tribunale proprio la mattina in cui sono stati ritrovati i corpi.