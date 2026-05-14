Norovirus sulla nave da crociera, inizia lo sbarco a Bordeaux

Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdwon per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia: le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'hantavirus ma che si tratta soltanto di un semplice "episodio di gastroenterite". Il malessere è di "origine virale" - hanno precisato le autorità sanitarie - e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, "il divieto di sbarco" imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene "revocato" per le persone "non sintomatiche". I malati dovranno restare "in isolamento" fino alla fine dei sintomi.
Un morto a bordo per il focolaio di gastroenterite sulla nave
Oltre 1.700 persone - 1.233 passeggeri e 514 membri dell'equipaggio, per lo più britannici e irlandesi - si trovano nel porto francese di Bordeaux, a bordo dell'Ambition, dove sarebbe scoppiata una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un crocerista 92enne, durante la tappa a Brest. Una cinquantina di persone hanno già mostrato sintomi compatibili col norovirus (vomito, diarrea, crampi e nausea) e le autorità francesi avevano per questo deciso di isolare i passeggeri a scopo cautelativo. Esclusa la presenza di virus, si parla di un'intossicazione alimentare.
Il viaggio dell'Ambition
La Ambition, ora attraccata al molo della città della Gironda senza particolari misure di sicurezza, era partita dalle Shetland il 6 maggio, per un viaggio di 14 notti. Ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto salpasse poi per la Spagna con ritorno a Liverpool il 22 maggio.
La compagnia ha affermato che i suoi dati hanno mostrato un aumento dei casi dopo l'imbarco dei passeggeri a Liverpool il 9 maggio. Tutte le escursioni a terra a Bordeaux sono state cancellate e ai passeggeri interessati è stato offerto un rimborso completo.