deceduto un passeggero

Norovirus sulla nave da crociera, inizia lo sbarco a Bordeaux

Isolamento finito solo per i passeggeri asintomatici della Ambition

14 Mag 2026 - 10:07
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Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdwon per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia: le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'hantavirus ma che si tratta soltanto di un semplice "episodio di gastroenterite". Il malessere è di "origine virale" - hanno precisato le autorità sanitarie - e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, "il divieto di sbarco" imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene "revocato" per le persone "non sintomatiche". I malati dovranno restare "in isolamento" fino alla fine dei sintomi.

Un morto a bordo per il focolaio di gastroenterite sulla nave

 Oltre 1.700 persone - 1.233 passeggeri e 514 membri dell'equipaggio, per lo più britannici e irlandesi - si trovano nel porto francese di Bordeaux, a bordo dell'Ambition, dove sarebbe scoppiata una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un crocerista 92enne, durante la tappa a Brest. Una cinquantina di persone hanno già mostrato sintomi compatibili col norovirus (vomito, diarrea, crampi e nausea) e le autorità francesi avevano per questo deciso di isolare i passeggeri a scopo cautelativo. Esclusa la presenza di virus, si parla di un'intossicazione alimentare.

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Il viaggio dell'Ambition

 La Ambition, ora attraccata al molo della città della Gironda senza particolari misure di sicurezza, era partita dalle Shetland il 6 maggio, per un viaggio di 14 notti. Ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto salpasse poi per la Spagna con ritorno a Liverpool il 22 maggio. 

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La compagnia ha affermato che i suoi dati hanno mostrato un aumento dei casi dopo l'imbarco dei passeggeri a Liverpool il 9 maggio. Tutte le escursioni a terra a Bordeaux sono state cancellate e ai passeggeri interessati è stato offerto un rimborso completo.

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