Norovirus sulla nave da crociera, inizia lo sbarco a Bordeaux

Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdwon per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia: le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'hantavirus ma che si tratta soltanto di un semplice "episodio di gastroenterite". Il malessere è di "origine virale" - hanno precisato le autorità sanitarie - e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, "il divieto di sbarco" imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene "revocato" per le persone "non sintomatiche". I malati dovranno restare "in isolamento" fino alla fine dei sintomi.