Navalny, Ue: "Trovato l'accordo politico sulle sanzioni alla Russia"

"Abbiamo deciso di imporre misure restrittive a carico dei responsabili dell'arresto e della condanna dell'oppositore russo Aleksey Navalny e per farlo per la prima volta useremo il Global Human Rights Sanctions Regime". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, aggiungendo: "Queste sanzioni seguiranno l'iter amministrativo già da oggi. Spero verrà deciso rapidamente quale tipo di sanzioni comminare, ci vorrà una settimana".

La lista - Borrell ha proposto una lista di quattro nomi per le sanzioni alla Russia a seguito del caso di Alexei Navalny e delle violente repressioni dei manifestanti, ma l'elenco, spiegano spiegano alcune fonti diplomatiche europee , non è ancora "consolidato". E' improbabile tuttavia che nell'elenco siano inclusi oligarchi, perché le misure restrittive devono avere basi solide di fronte a eventuali contestazioni legali, ed è molto difficile stabilire la responsabilità degli oligarchi nella vicenda. Per questo motivo le misure si dovrebbero limitare a colpire funzionari del regime di Putin.

Violazione dei diritti umani - In risposta al caso Navalny, cimunque, è stato trovato "un accordo politico" a 27 per misure restrittive: "Useremo per la prima volta il quadro per la violazione dei diritti umani. Il lavoro inizia oggi su proposta dell'Alto rappresentante e spero la decisione arriverà in una settimana al massimo" entrando in vigore con "procedura scritta", ha spiegato ancora Borrell.