Arresto Navalny, Cremlino: "Gli appelli dei Paesi stranieri per la liberazione non ci influenzano"

Mosca non prenderà in considerazione le sollecitazioni giunte da vari Paesi stranieri per il rilascio di Aleksey Navalny dato che si tratta di "un affare interno della Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando di non temere le manifestazioni, caldeggiate dallo stesso attivista per protestare contro l'arresto per 30 giorni, ma di ritenere che gli appelli di Navalny debbano essere analizzati dal punto di vista legale.

"Conosciamo le dichiarazioni, ma non ne terremo conto e non possiamo in questo caso. Si tratta di un cittadino russo che viola le leggi russe. Questo è un affare interno e non consentiremo a nessuno di interferire", ha detto Peskov rispondendo alla richiesta della stampa di un commento sulle dichiarazioni arrivate da più parti del mondo per il rilascio di Navalny.

Il portavoce del Cremlino ha quindi voluto a rimarcare l'interesse di Mosca ad avere buoni rapporti con gli altri Paesi, sottolineando però che tali rapporti non possono in alcun modo essere definiti "da un solo cittadino". Il Cremlino ha detto, infine, di non temere le proteste dei sostenitori di Navalny.